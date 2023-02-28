Події

10:03 28.02.2023

У Святогірську внаслідок нічного обстрілу загинув рятувальник ДСНС, четверо поранені

1 хв читати
У Святогірську внаслідок нічного обстрілу загинув рятувальник ДСНС, четверо поранені

Унаслідок нічного обстрілу Святогірська Донецької області загинув рятувальник Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), ще четверо дістали поранень, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Уночі росіяни обстріляли Святогірськ, влучили в частину ДСНС - за попередньою інформацією, один рятувальник загинув, ще четверо поранені. Це усвідомлений і цинічний удар не по військових, а по тих, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Голова Донецької ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблого рятувальника, побажав швидкого одужання пораненим.

 

Теги: #дснс #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:12 27.02.2023
Російські окупанти обстріляли Курахівку на Донеччині, є загиблий – Єрмак

Російські окупанти обстріляли Курахівку на Донеччині, є загиблий – Єрмак

11:03 27.02.2023
У Хмельницькому в лікарні помер ще один рятувальник

У Хмельницькому в лікарні помер ще один рятувальник

16:44 25.02.2023
СБУ затримала на Донеччині ще одного інформатора ворога, який наводив артилерію на бойові позиції ЗСУ

СБУ затримала на Донеччині ще одного інформатора ворога, який наводив артилерію на бойові позиції ЗСУ

12:55 25.02.2023
Окупанти вже 35 разів обстріляли Донеччину в суботу, в Костянтинівці поранено мирного жителя - МВС

Окупанти вже 35 разів обстріляли Донеччину в суботу, в Костянтинівці поранено мирного жителя - МВС

15:21 24.02.2023
Окупанти обстрілюють Часів Яр і сусіднє село, поранено місцевого жителя

Окупанти обстрілюють Часів Яр і сусіднє село, поранено місцевого жителя

10:28 24.02.2023
Окупанти вночі продовжили обстрілювати Донеччину, за добу загинуло 2 жителів, поранено 7 - голова обладміністрації

Окупанти вночі продовжили обстрілювати Донеччину, за добу загинуло 2 жителів, поранено 7 - голова обладміністрації

18:52 23.02.2023
Російські окупанти обстріляли Часів Яр та Красногорівку, пошкоджено житлові будинки - голова ОВА

Російські окупанти обстріляли Часів Яр та Красногорівку, пошкоджено житлові будинки - голова ОВА

17:35 20.02.2023
Окупанти обстріляли Торецьк та Авдіївку, в с. Іванопілля загинув мирний житель – голова Донецької обладміністрації

Окупанти обстріляли Торецьк та Авдіївку, в с. Іванопілля загинув мирний житель – голова Донецької обладміністрації

09:47 20.02.2023
Російські окупанти протягом доби обстрілювали Донецьку область авіацією, ракетами, артилерією, танками та РСЗВ, є загиблі

Російські окупанти протягом доби обстрілювали Донецьку область авіацією, ракетами, артилерією, танками та РСЗВ, є загиблі

11:16 19.02.2023
Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, за добу поранено двох цивільних - голова ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, за добу поранено двох цивільних - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава СБУ: Щодня ворог здійснює понад 10 кібератак на держресурси та об'єкти критичної інфраструктури України

Сирський: Ситуація в районі Бахмута вкрай напружена

За добу ЗС України знищили близько 550 окупантів, 3 танки

Ситуація на бахмутському напрямку стає складнішою

Україна зможе повністю захистити небо, коли буде усунуто авіаційне табу у відносинах із партнерами

ОСТАННЄ

Глава СБУ: Щодня ворог здійснює понад 10 кібератак на держресурси та об'єкти критичної інфраструктури України

Пошкодження російського радіолокаційного літака в Білорусі сильно обмежить здатність окупантів вести повітряні операції - британська розвідка

Верховній Раді пропонують заборонити під час війни стягнення та арешт коштів боржника для допомоги ВПО

Сирський: Ситуація в районі Бахмута вкрай напружена

Україна має можливості для контрнаступу в Запорізькій області - Інститут вивчення війни

У Херсонській області внаслідок обстрілів поранено трьох людей - ОВА

На Харківщині чоловік підірвався на міні, його госпіталізували

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8101 цивільного, ще 13479 поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів у Донецькій області загинула людина, 9 – поранено

В Одесі повністю відновили енергопостачання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА