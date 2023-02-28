У Святогірську внаслідок нічного обстрілу загинув рятувальник ДСНС, четверо поранені

Унаслідок нічного обстрілу Святогірська Донецької області загинув рятувальник Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), ще четверо дістали поранень, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Уночі росіяни обстріляли Святогірськ, влучили в частину ДСНС - за попередньою інформацією, один рятувальник загинув, ще четверо поранені. Це усвідомлений і цинічний удар не по військових, а по тих, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Голова Донецької ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблого рятувальника, побажав швидкого одужання пораненим.