Події

10:39 27.02.2023

Через снігову бурю паралізовано рух у низці областей Хорватії

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Через снігову бурю паралізовано рух у низці областей Хорватії

Потужна снігова буря обрушилася на Далмацію - регіон на узбережжі Хорватії, сильні снігопади супроводжуються поривами вітру до 150 км/год, повідомляє в понеділок хорватська преса.

Повністю закрито рух на місцевих автотрасах, проте деякі водії проігнорували заборону, інших буря застала в дорозі. У результаті занесеними опинилися близько ста автомобілів. В операції з порятунку цих людей беруть участь співробітники гірничорятувальної служби Хорватії.

У містах Грачаць, Оброваць, Госпич і Кнін організовано центри розміщення для людей, які через бурю не мають змоги дістатися до потрібних їм місць.

Сильний снігопад порушив рух автотранспорту і на південному заході Боснії і Герцеговини.

Метеорологи повідомляють, що протягом понеділка складні погодні умови збережуться.

Теги: #буря #рух #хорватія

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