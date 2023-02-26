НАЗК звернулося до СБУ щодо участі української компанії у схемах із незаконного вивезення Росією зерна з окупованих територій

Національне агентство з протидії корупції (НАЗК) звернулося до Служби безпеки України щодо участі власника компанії Торговий дім "Риф" Петра Ходикіна у схемах із незаконного вивезення Росією зерна з окупованих територій, повідомила прес-служба НАЗК.

"НАЗК направив лист до Служби безпеки України з усіма необхідними даними та доказами щодо участі Петра Ходикіна у зернових схемах при транспортуванні викраденого зерна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у листі надана інформація про пов'язаних з Ходикіним осіб, зокрема, заступника міністра сільського господарства РФ Оксани Лут, яка лобіює інтереси Ходикіна на державному рівні.

За інформацією НАЗК, у 2022 році з березня по жовтень із окупованого Севастополя Росія відвантажила близько 848 400 тонн зерна, що майже в 15 разів перевищує кількість зерна, яке Росія доставляла до війни з цього порту.

Як повідомляється, підконтрольна Ходикіну компанія Торговий дім "РІФ" є найбільшим російським зернотрейдером, який також має у своїй власності торговий флот.

"Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті російського ТД "РІФ", компанія використовує 18 суден, з яких 16 перебуває у її власності, а 2 використовується нею як оператор судна. При цьому для 16 суден, що знаходяться у власності компанії, оператором є ТОВ Лінтер "Тобто, переважна частина флоту ТД "РІФ" експлуатується спільно з ТОВ "Лінтер" на користь першої компанії", - зазначили в НАЗК.

Крім того, окремою компанією, що належить Ходикіну та задіяною в торгових операціях та транспортуванні викраденого зерна, є GTCS Trading DMCC (ОАЕ). Вона пов'язана з MCF Shipping DMCC щодо чого існують лише непрямі ознаки.

Також повідомляється, що на супутникових знімках зафіксовано судна, пов'язані з Ходикіним, у процесі перевалки зерна, зокрема, великий балкер Emmakris II (власник – ТОВ "Лінтер", оператор – MCF Shipping DMCC), мале судно "М. Андрєєв", корабель-кран Petra II (оператор - MCF Shipping DMCC).

У НАЗК наголосили, що Ходикін досі не перебуває під санкціями України, незважаючи на конкретні докази його активної участі у транспортуванні викраденого українського зерна.