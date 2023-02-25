Події

09:30 25.02.2023

Окупанти обстріляли два райони Харківської області, постраждалих серед мирних жителів немає - голова обладміністрації

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Окупанти обстріляли два райони Харківської області, постраждалих серед мирних жителів немає - голова обладміністрації

Російські окупаційні війська протягом минулої доби обстрілювали прикордонні населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами, вранці 24 лютого окупанти завдали ракетного удару по Куп'янську. У результаті було пошкоджено житловий будинок. Повторний обстріл міста, здійснений після 21:30, призвів до пошкодження ще одного приватного будинку, сталася масштабна пожежа.

У с.Подоли Куп'янського району пошкоджено житловий будинок і господарські будівлі.

Унаслідок обстрілу с.Синельникове Вовчанської громади Чугуївського району також пошкоджено житловий будинок.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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