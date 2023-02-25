Раді пропонують визнати повітряно-космічні сили і військово-морський флот Росії терористичними організаціями

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді визнати повітряно-космічні сили і військово-морський флот Російської Федерації терористичними організаціями.

Відповідний проєкт постанови №9064 зареєстровано 24 лютого, але його текст наразі відсутній на сайті парламенту.

Співавторами законодавчої ініціативи виступили понад півсотні народних депутатів із різних фракцій і груп ВР, зокрема представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський, голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (обидва зі "Слуги народу"), Михайло Цимбалюк ("Батьківщина"), Лариса Білозір (група "Довіра").