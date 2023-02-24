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20:14 24.02.2023

Зеленський: Я радий, що мої діти в Україні

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Зеленський: Я радий, що мої діти в Україні

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості того, що його діти наразі перебувають в Україні і навчаються в українських вишах.

"Головне, щоб мої діти мною пишалися. І я радий, що вони в Україні, навчаються в українських вишах. Це дуже важливо для президента країни, колишнього чи теперішнього, коли ти проти країни, яка воює, щоб твої діти були тут, тому що країна тут. Тому що гинуть тут хлопці й дівчата", - сказав Зеленський на пресконференції "Лютий. Рік незламності" у п'ятницю.

Президент наголосив, що для нього дуже важливо, що дружина і діти перебувають наразі у країні.

"Я не можу їм наказати бути тут, головне, щоб вони були такими людьми. Я пишаюся, що мені нескінченно пощастило з сім'єю і країною", - заявив він.

Теги: #президент #діти #сімя

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