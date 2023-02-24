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19:02 24.02.2023

Наразі немає можливості переговорів із Путіним - Зеленський

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Наразі немає можливості переговорів із Путіним - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що зараз немає можливості переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

"Ердоган знає мою позицію (щодо можливості організації переговорів із Путіним у Туреччині – ІФ-У). Я не сприймаю це", - сказав Зеленський на пресконференції в п'ятницю.

Глава країни заявив, що звертався до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до початку повномасштабної війни щодо того, щоб президента Росії "посадили за стіл переговорів".

"Посадіть за стіл перемовин, не можна допустити ризиків повномасштабної війни. Він (Ердоган - ІФ-У) не зміг тоді це зробити. І не тільки він, він потужний. Він не зміг. А зараз він вважає, що він може. Зараз ми не можемо, це вже не та людина (Путін – ІФ-У), там уже нема з ким говорити", - підсумував Зеленський.

Теги: #президент #путін #переговори #думка

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