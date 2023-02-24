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18:10 24.02.2023

Шмигаль і Моравецький зустріли перші чотири танки Leopard 2, які прибули до Києва з Польщі

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У річницю незламності України, 24 лютого, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із головою Ради міністрів Польщі Матеушем Моравецьким, який прибув до Києва з візитом, повідомляють на порталі уряду України.

Глави урядів зустріли перші чотири танки Leopard 2, які надала Польща, і привітали екіпажі українських танкістів, які вже мають успішний бойовий досвід, інформує пресслужба.

"Рік тому танки заїхали в Україну, щоб позбавити українців свободи. Сьогодні в Україну також заїхали танки, однак для того, щоб свободу захистити. Дякуємо нашим військовим за надійний захист. Вдячні Польщі та всім партнерам за рішучі кроки, що наближають перемогу України. За лідерства президента України продовжуємо розширювати танкову коаліцію, аби повернути свободу на всі українські території", - зазначив Шмигаль, слова якого наводить пресслужба.

Під час зустрічі прем'єр-міністри України та Польщі обговорили розширення можливості пунктів пропуску на спільному кордоні, посилення логістичних можливостей між країнами, а також допомогу в розмінуванні. Крім того, сторони торкнулися питання відправлення на лікування до Польщі військових і цивільних.

Теги: #танки #польща

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