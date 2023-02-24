Події

17:11 24.02.2023

Польща прийме на лікування 2,5 тис. поранених українських військових - Зеленський

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Польща прийме на лікування 2,5 тис. поранених українських військових - Зеленський

Польща забезпечить лікування та реабілітацію 2,5 тис. поранених українських військових, сказав президент України Володимир Зеленський у п'ятницю в Києві на пресконференції після переговорів із польським прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким.

"Окремо відзначу взаємодію щодо лікування та реабілітації наших воїнів. 2,5 тис. наших військових зможуть отримати таку допомогу", - сказав Зеленський.

За його словами, "Польща була з нами кожну хвилину цього року і буде з нами до спільної перемоги". Зеленський нагадав, що Польща є одним із найбільших партнерів України з оборонної підтримки. "Польща стала одним із фундаторів танкової коаліції. Ми сьогодні можемо повідомити про перші танки з Польщі", - зазначив він.

Він також висловив сподівання, що "ми зможемо подолати табу щодо авіаційної коаліції. Це посилить українську армію і безпеку нашого простору".

Президент повідомив, що під час переговорів обговорювалося спрощення "процесів на кордоні". "Через кордон були побудовані ланцюги постачань. Коли розпочалася війна, ці ланцюги давали все - воду, продукти харчування, зброю, людей. Поступово ми спрощували процедури, щоб зберегти життя наших людей", - сказав він.

Теги: #польща #лікування #військові

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