Події

11:15 24.02.2023

Прем'єр Польщі Моравецький прибув до Києва - ЗМІ

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Прем'єр Польщі Моравецький прибув до Києва - ЗМІ

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва в роковини повномасштабного вторгнення РФ до України і поклав вінок до Стіни пам'яті загиблих, повідомляють на сайті польського телеканалу TVP1 у п'ятницю.

Як наголошується в повідомленні, глава польського уряду вже провів зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Про п'ятничний візит прем'єр-міністра до Києва повідомив раніше генеральний секретар партії "Право і справедливість" Кшиштоф Соболевський в ефірі TVP1", - ідеться в повідомленні.

Соболевський також повідомив, що польський прем'єр вирушив до Києва з посланням підтримки та інформацією після візиту президента США Джозефа Байдена до Варшави, який завершився в середу.

 

Теги: #польща #візит #моравецький

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