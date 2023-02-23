Події

07:20 23.02.2023

У Запоріжжі 23 лютого відновлять роботу міськелектротранспорту

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Від завтра у Запоріжжі відновлюється робота міськелектротранспорту, рух якого був обмежений минулої осені для зменшення навантаження на міські електромережі, - повідомляє пресслужба Запорізької міськради.

У повідомленні мерії Запоріжжя наголошується, що з 23 лютого у Запоріжжі на більшість маршрутів знову вийдуть трамваї та тролейбуси, які перевозитимуть пасажирів з 5.00 до 22.00.

При цьому проїзд на міськелектротранспорті Запоріжжя залишиться безкоштовним.

Обмеження у роботі тролейбусів та трамваїв було запроваджено місцевою владою Запоріжжя понад три місяці тому у зв'язку з економією електроенергії у місті.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #робота #електротранспорт

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