Костін сподівається, що результати роботи МКС щодо воєнних злочинів Росії стануть відомі цього року

Генеральний прокурор України Андрій Костін сподівається, що вже цього року стануть відомі результати роботи Міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинів Росії.

"Ми... робимо все від нас залежне для притягнення винних у воєнних та інших міжнародних злочинах Росії до відповідальності, як у національних судах, так і на міжнародному рівні... Є повне розуміння з боку Міжнародного кримінального суду, з боку інших міжнародних інституцій щодо важливості їхньої ролі в забезпеченні справедливості покарання російських воєнних злочинів... Ви, безумовно, побачите результати нашої роботи цього року", - сказав Костін на пресконференції в середу в Києві.

За його словами, детальніше поки що він розповісти не може.

Костін висловив сподівання, що це відбудеться досить скоро, оскільки "над цим працюють не лише в нас, а й в офісі МКС у Гаазі".

Генпрокурор наголосив, що 99% усіх проваджень, пов'язаних зі злочинами, вчиненими представниками країни-агресора, розглядатимуть в українських судах, а міжнародні інституції відіграватимуть лише комплементарну роль, "для якої їх і було створено".