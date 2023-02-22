Традицію приготування та споживання обрядових хлібів додано до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини України
Міністерство культури та інформаційної політики додало до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України "Традицію приготування та споживання обрядових хлібів до Дня Святого Георгія села Криничне".
"Традиція випікання п'яти обрядових хлібів з одного замісу та святкового ритуалу їхнього вживання на День Святого Георгія практикується майже 200 років болгарською етнічною меншиною", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.
Зокрема, йдеться про хліби: Боговиця (на честь Бога та св. Богородиці), Ушчарька (символ свята), Коровай (на честь св. Георгія) та Рингел (на честь св. Архангела Михаїла).
"Виготовленням хліба займається старша з жінок в родині. Замішується хліб в маленькій кімнаті з піччю, яка за необхідності з вечора трохи топиться для підтримки потрібної температури. Замішується тісто y прикрашеному квітами дерев'яному кориті з додаванням солі та води. О п'ятій годині дня кожна господиня приносить на колективну трапезу на вулиці обрядові хліби власного виготовлення, сковороду з Курбаном, зелену цибулю, часник (який досі не використовується в їжу) і вино", - йдеться у описі обряду.