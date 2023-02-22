США мають намір цього тижня включити до санкційних списків РФ близько 200 фізосіб і структур

США мають намір цього тижня запровадити санкції щодо приблизно ще 200 фізичних та юридичних осіб із Росії, передає у вівторок The Wall Street Journal із посиланням на джерело.

"Очікується, що адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня запровадить нові санкції проти приблизно 200 російських фізосіб і структур", - інформує видання.

Газета зазначає, що новий пакет санкцій приурочать до роковин початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

WSJ наголошує, що Вашингтон та європейські союзники "шукають способи відрізати Москву від доступу до найважливіших матеріалів, спрямованих на зміцнення оборонного та технологічного секторів".

За даними джерела, до пакета санкцій, про який цього тижня оголосять Мінфін США і держдеп, внесуть частину російських губернаторів, родичів урядовців РФ, технологічні компанії. Санкції також будуть спрямовані проти сфери оборони та проти структур, які сприятимуть обходу санкцій.

У Мінфіні, держдепі та Раді національної безпеки США цю інформацію наразі не прокоментували.

У вівторок на виступі у Варшаві американський президент Джо Байден нагадав, що пізніше цього тижня США запровадять нові санкції проти РФ.

Раніше повідомлялося, що цього тижня США та ЄС планують оголосити про нові санкції проти РФ. При цьому США та їхні союзники мають намір задіяти заходи для забезпечення виконання вже чинних обмежень.