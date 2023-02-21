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20:52 21.02.2023

Італія надасть Україні три види систем ППО

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Італія надасть Україні три види систем ППО

Італія надасть Україні три види систем протиповітряної оборони, зокрема зенітно-ракетні комплекси SAMP-T, Skyguard та Spike, повідомила прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні на пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Коли йдеться про країну, проти якої було скоєно агресію, то вся зброя, яка їй постачається, – для захисту й оборони. Ми концентруємося з міжнародними партнерами на системах ППО. Ми багато працювали над цим разом із Францією, щоб об'єднати наші технології. Важливо, що в новому пакеті військової допомоги є ЗРК SAMP-T, а також інші системи ППО Skyguard та Spike. На сьогодні стратегічною метою є захист критичної інфраструктури (в Україні – ІФ-У)", - заявила Мелоні, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливостей Італії надати Україні винищувачі.

Крім того, за її словами, Італія докладе зусиль у питанні сприяння розмінуванню української території.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський назвав пакет військової допомоги з боку Італії потужним.

"Пакет потужний. Ми справді отримаємо SAMP/T – серйозні системи ППО, дорогі ракети, але життя – найдорожче. Потрібно знати, що це дуже серйозні технології. Ми над цим довго працювали. Особисте лідерство прем'єр-міністра Італії дало нам змогу отримати ці системи. Крім того, ще дві важливі системи ППО отримає Україна, щоб захищати життя наших людей", - сказав президент.

Теги: #італія #ппо #надання

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