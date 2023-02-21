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13:18 21.02.2023

Верховній Раді пропонують звернутися до ООН через депортацію українських дітей до РФ - проєкт постанови

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Верховній Раді пропонують звернутися до ООН через депортацію українських дітей до РФ - проєкт постанови

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді ухвалити звернення до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини, Міжнародного суду ООН, Верховного комісара ООН у справах біженців через депортацію українських дітей до РФ.

Ідеться про порушення з боку РФ міжнародних договорів (конвенцій), які мають ознаки геноциду проти українського народу в частині здійснення примусової депортації до держави-агресора або в межах окупованих територій України дітей-громадян України та дітей, які проживали в Україні, та про вимогу повернення їх батькам чи законним представникам.

Відповідний проєкт постанови №9038 зареєстрований у парламенті 21 лютого. Його текст на сайті Верховної Ради наразі відсутній.

Авторами законодавчої ініціативи є понад 40 народних депутатів віз різних груп та фракцій, зокрема Тетяна Скрипка, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Галина Третьякова, Василь Вірастюк (фракція "Слуга народу"), Юрій Павленко (група "Платформа за життя та мир"), Микола Княжицький (фракція "Європейська солідарність"), Ірина Констанкевич (група "За майбутнє"), Володимир Арешонков (група "Довіра"), Михайло Цимбалюк (фракція "Батьківщина") та Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

Теги: #рада #діти #депортація

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