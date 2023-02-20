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08:38 20.02.2023

Фронт військових дій, що почався в 2014 році, з 24 лютого 2022-го розтягнувся на більш ніж 3 тис. км - Головнокомандувач ЗСУ

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Фронт військових дій, що почався в 2014 році, з 24 лютого 2022-го розтягнувся на більш ніж 3 тис. км - Головнокомандувач ЗСУ

Фронт військових дій, що розпочався у 2014 році, з 24 лютого 2022 року розтягнувся на більш ніж 3 тис. км, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"На зламі 2013-2014-го, українці зробили свій цивілізаційний вибір. Прямо з Майдану тисячі добровольців одразу пішли на фронт. З 24 лютого 2022-го цей фронт розтягнувся на понад 3000 км. Але нас це не злякало. Ми продовжуємо боротьбу. І ми переможемо", - написав він у телеграм-каналі.

Залужний також вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні, як "нагадування про високу ціну нашої свободи і про цінності, за які ми воюємо".

 

 

 

Теги: #майдан #фронт #залужний

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