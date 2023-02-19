Події

13:49 19.02.2023

В Україні очікується незначне потепління, місцями поривчастий вітер

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В Україні очікується незначне потепління, місцями поривчастий вітер

Найближчої доби в Україні очікується незначне потепління, без суттєвих опадів, місцями поривчастий вітер.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок вночі, 20 лютого, у південних областях та Приазов'ї, вдень у західних областях, ввечері у Житомирській та Київській областях дощ, місцями з мокрим снігом, на решті територій без опадів.

На Лівобережжі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла, в Закарпатті та в південній частині вночі 0-5°тепла, вдень 7-9°.

У Києві в понеділок вночі без суттєвих опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 20 лютого найвища температура вдень (9,2°) була в 1925 році, найнижча вночі (-25,0°) в 1895 році.

У вівторок, 21 лютого, в Україні місцями дощ і мокрий сніг. На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі на Лівобережжі 0-5° морозу, на решті територій 0-5° тепла; вдень в Україні 3-8° тепла, на півдні та південному заході 8-13°, на півдні Одеської області до 16°.

У Києві у вівторок місцями дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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