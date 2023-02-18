Події

20:38 18.02.2023

Кулеба: Доки Путін при владі, у нас будуть проблеми

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Кулеба: Доки Путін при владі, у нас будуть проблеми

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що доти, доки президент РФ Володимир Путін перебуватиме при владі, в України “будуть проблеми”.

"Доти, поки Путін при владі, у нас будуть проблеми. Тому що Україна – його особиста одержимість. З багатьох причин, для обговорення яких буде потрібна окрема сесія. Я вірю, що період між відходом Путіна і появою нового лідера буде періодом можливостей для нас усіх", - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Водночас, глава МЗС додав: "Але ми не можемо передбачити, коли це станеться".

За його словами, найголовніше зараз – зосередитися на боротьбі: на полі бою та дипломатичній арені.

Також Кулеба наголосив, що три основні напрями, постачання яких мають бути прискорені для перемоги України – це боєприпаси, артилерія й танки.

 

 

Теги: #кулеба #мюнхенська_конференція

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