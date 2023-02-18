Події

09:07 18.02.2023

На Харківщині один загиблий, один поранений внаслідок ворожого обстрілу

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На Харківщині один загиблий, один поранений внаслідок ворожого обстрілу

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали не менше 15 населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. На жаль, загинула 68-річна цивільна", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що окупанти обстріляли Центр первинної медико-санітарної допомоги у Вовчанську. Пошкоджено будівлі лікарні, гаражі та автомобілі. Внаслідок обстрілу с. Першотравневе Харківського району пошкоджено житловий будинок, зазнав поранення мирний житель. Йому надали медичну допомогу дома. У Куп'янську під обстрілом був приватний житловий сектор. В результаті пошкоджено будинки, сталися пожежі.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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