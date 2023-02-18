SpaceX вивела на орбіту британський телекомунікаційний супутник

Американська ракета Falcon 9 в суботу успішно вивела на орбіту британський телекомунікаційний супутник Inmarsat-6 F2, повідомила компанія-розробник SpaceX.

"Виведення супутника підтверджено", - йдеться в повідомленні.

Запуск було здійснено з 40-го стартового комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді в п'ятницю о 22:59 за часом Східного узбережжя США (у суботу о 05:59 за Києвом).

Через 32 хвилини після старту супутник відокремився від другого ступеня ракети і вийшов на штатну орбіту.

Апарат масою близько 5,5 т, створений компанією Airbus Defence and Space, поповнив орбітальне угруповання британської компанії Inmarsat, яке є одним із провідних світових постачальників телекомунікаційних послуг.

Компанія вже має в своєму розпорядженні на геостаціонарній орбіті висотою близько 36,8 тис. км 15 супутників. Вони забезпечують глобальні можливості мобільного зв'язку та високошвидкісної передачі даних для потенційних замовників.

Супутник шостого покоління Inmarsat-6 F2 є другим найбільшим і передовим комерційним апаратом зв'язку британської компанії. Це супутники з подвійним корисним навантаженням, здатні працювати як в L-, так і Ka-діапазоні. Вони також мають рухову систему, що дозволяє змінювати орбіту.

При цьому перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовувався втретє, приблизно через дев'ять хвилин після старту здійснив керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон Just Read the Instructions, розташовану в Тихому океані за 650 км від бази.