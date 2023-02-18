SpaceX вивела на орбіту шосту з початку року групу інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у п'ятницю вивела на орбіту чергову партію з 51 міні-супутника для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомляє компанія-розробник SpaceX.

"Виведення 51 супутника Starlink підтверджено", - йдеться у повідомленні.

Запуск було здійснено зі стартового майданчика SLC-4E на базі Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії об 11:12 за часом Тихоокеанського узбережжя США (о 21:12 за Києвом). Через 15,5 хвилин після старту ракети всі супутники відокремилися від її другого ступеня і вийшли на штатну орбіту.

Він став 74-м за рахунком запуском інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink та шостим із початку року. З урахуванням нинішнього запуску SpaceX вивела на орбіту майже чотири тисячі супутників Starlink. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Близько 3,7 тис. апаратів залишаються на орбіті у робочому стані.

При цьому перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовувався вдев'яте, приблизно через дев'ять хвилин після старту здійснив керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон Of Course I Still Love You, розташовану в Тихому океані в 670 км від бази.

Наразі компанія SpaceX є найбільшим супутниковим оператором у світі. Інтернет від Starlink доступний користувачам у 50 країнах, зокрема в Північній Америці, Європі, Далекому Сході та в Австралії. За даними Пентагону, послугами цих супутників також активно користуються американські військові.

У перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів (а згодом - з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється у $10 млрд.