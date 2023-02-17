Голова МЗС Франції: ми повинні поставити Україні обіцяну зброю швидко

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна наголосила на необхідності відправки Україні обіцяної зброї, яка потрібна зараз, перш за все, артилерії, амуніції та системи ППО.

“Сила потрібна, тому ми прискорюємо те, що робимо. Нам необхідно відправити те, що ми повинні швидко. І ми повинні зосередитися на тій зброї, яка потрібна Україні зараз, артилерія, амуніція, системи ППО. Дебати про інше можуть бути потім, але це не те, що Україні потрібно саме зараз”, - сказала вона на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю.

Відповідаючи на запитання про те, чи має Україна сісти за стіл переговорів із РФ, Колонна сказала, що “не зараз”. Водночас, як вона вважає, війна в Україні "закінчиться обговоренням тоді, коли Україна буде готова на її умовах".

“Ми повинні змусити президента Путіна усвідомити, що він зробив помилку, зробив цю жахливу помилку. Все не спрацювало так, як він вважав”, - зазначила вона.

Також Колонна наголосила, що “щось буде після війни”, але попередня умова для цього – перемога над агресією.

Глава МЗС зазначила, що Франція постачатиме Україні допомогу, зокрема військову, стільки, скільки потрібно, хоча "ніхто не хоче, тривалої війни".