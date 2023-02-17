Події

19:18 17.02.2023

Голову селищної ради на Харківщині підозрюють у привласненні бюджетних коштів, призначених на капремонт

1 хв читати
Голову селищної ради на Харківщині підозрюють у привласненні бюджетних коштів, призначених на капремонт

Слідчі поліції за процесуального керівництва Харківської облпрокуратури повідомили голові селищної ради про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене організованою групою) КК України.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, за даними слідства, голова селищної ради разом із двома чоловіками, які займаються будівельним бізнесом, заволоділи бюджетними коштами, які призначалися на капітальний ремонт нежитлової будівлі.

"З 2018 до 2019 року зловмисники вносили до офіційних документів недостовірні відомості про роботи, які фактично не виконувались. У результаті злочинної діяльності зловмисників державі завдано матеріальних збитків на суму майже 600 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Другому учаснику групи, директору ТОВ оголошено про підозру в пособництві (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності третього члена групи.

Теги: #харківщина #привласнення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:52 07.02.2023
Окупанти обстріляли три райони на Харківщині, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли три райони на Харківщині, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

09:12 29.01.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, у Вовчанську поранено жінку

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, у Вовчанську поранено жінку

08:45 26.01.2023
Окупанти обстрілювали три райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

Окупанти обстрілювали три райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

21:28 17.01.2023
Мешканці Липчанівки на Харківщині, яка очолила окупаційний орган влади, загрожує до 15 років ув'язнення

Мешканці Липчанівки на Харківщині, яка очолила окупаційний орган влади, загрожує до 15 років ув'язнення

08:57 16.01.2023
Окупанти обстріляли Куп'янськ, поранено двох місцевих жителів

Окупанти обстріляли Куп'янськ, поранено двох місцевих жителів

09:30 14.12.2022
Окупанти обстрілювали три райони Харківщини, українські сили оборони відбили атаки в районі Гряниківки

Окупанти обстрілювали три райони Харківщини, українські сили оборони відбили атаки в районі Гряниківки

08:58 13.12.2022
Окупанти обстріляли "швидку", що їхала на виклик у Куп'янську, поранений фельдшер – голова Харківської ОВА

Окупанти обстріляли "швидку", що їхала на виклик у Куп'янську, поранений фельдшер – голова Харківської ОВА

08:42 13.12.2022
Окупанти з мінометів і артилерії за добу обстріляли чотири райони Харківщини - голова ОВА

Окупанти з мінометів і артилерії за добу обстріляли чотири райони Харківщини - голова ОВА

08:31 06.12.2022
Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3469 воєнних злочинів

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3469 воєнних злочинів

21:15 05.12.2022
У результаті російських ударів загинуло четверо людей

У результаті російських ударів загинуло четверо людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Моравецький про передачу літаків F-16 Україні: Ми згодні поставити інший вид винищувачів як частину рішення членів НАТО

Реєстр збитків, яких Україна зазнала внаслідок війни, буде розміщено в Гаазі – Зеленський

Зеленський має намір консолідувати підтримку ініціатив України на Генасамблеї ООН

Мюнхенська безпекова конференція зосереджена на путінській війні проти України та захисті світопорядку

РФ не може і не повинна виграти війну проти України – Макрон

ОСТАННЄ

Моравецький про передачу літаків F-16 Україні: Ми згодні поставити інший вид винищувачів як частину рішення членів НАТО

Реєстр збитків, яких Україна зазнала внаслідок війни, буде розміщено в Гаазі – Зеленський

Російські окупанти обстріляли низку населених пунктів у Нікопольському районі, одну жінку поранено

США хочуть розмістити в Україні фахівців для моніторингу за використанням американської допомоги

Зеленський має намір консолідувати підтримку ініціатив України на Генасамблеї ООН

Міністр оборони Великої Британії запевнив у "дуже серйозній реакції" на можливе застосування РФ тактичної ядерної зброї проти України

У США завершили збирати уламки збитого аеростата з КНР

Суд засудив директора Russia Today Красовського до п'яти років позбавлення волі за заклики до геноциду українців

Місію виконано – очільники НБУ та Мінфіну повертаються в Україну після зустрічі з МВФ

У вихідні в Києві та області можливі стабілізаційні відключення світла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА