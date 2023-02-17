Зеленський на Мюнхенській конференції: Будь-яке зволікання з підтримкою України – помилка

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на відеозв'язку перед учасниками Мюнхенської конференції з безпеки, заявив, що будь-яке зволікання з боку західних партнерів у підтримці України є помилкою.

"Росія намагається виграти вільний час, торгуючись зі світом. На жаль, вона має знищити безліч життів. І тому м маємо поквапитися. Нам потрібна швидкість наших домовленостей, постачань (зброї – ІФ-У), щоб посилити нашу армію, швидкість рішень, щоб обмежити російський потенціал", - заявив він.

За словами Зеленського, нині немає альтернативи швидкості надання Україні допомоги, бо від цієї швидкості залежить життя людей.

"Затягування завжди було й досі є помилкою", - сказав президент.

"Доки ми проводимо переговори про те, як посилити свою оборону сучасними танками, Кремль думає, як задушити Молдову. Доки ми переконуємо, що Україні потрібна сучасна бойова авіація, Росія вже переконала іранський режим – і результатом є не лише іранські дрони в українському небі, а щось, чим Кремль уже заплатив (Ірану – ІФ-У). Ви впевнені, що це гроші? Світ стикатиметься зі збагаченням іранського режиму. Я впевнений, що ніхто не хоче, щоб на Близькому Сході нам довелося знову говорити про нові санкції", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що світ не повинен ігнорувати спроби РФ знищувати міжнародні інституції, дестабілізувати соціальне життя та проводити дезінформаційні кампанії.

"Кремль має програти. І цьому немає альтернативи, тому що він може знищити безпеку. Якщо ви відкладатимете рішення – це буде ресурсом для путінської диктатури. Так було роками", - резюмував Зеленський.