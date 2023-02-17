Зеленський на Мюнхенській конференції: Ми можемо звільнити наші землі та захистити наших громадян від ударів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може звільнити свої землі, окуповані РФ, а також захистити своїх громадян від російських ракетних ударів.

"Чим довше ведуться переговори про розширення ЄС, тим більше деструктивності Кремль приносить у сіру зону між ЄС і РФ. Чим голосніше говорилося, що треба чекати Україні, доки їй дозволять увійти у відчинені двері НАТО, тим агресивнішою ставала російська політика. Чим довшим було мовчання щодо Криму, тим сильнішим ставав російський реваншизм… Наразі це все виправляється", - заявив Зеленський, виступаючи за допомогою відеозв'язку перед учасниками Мюнхенської конференції з безпеки.

Звертаючись до учасників конференції, він запропонував негайно діяти для припинення російської агресії. "Як і минулого року, я пропоную діяти негайно. Але, на відміну від минулого року, я маю переконливіші аргументи - наші досягнення. Чи можемо ми відвести російські удари? Так. Чи можемо захистити наших громадян від російських ракет? Звісно", - сказав президент України.

"Ми можемо звільнити нашу землю. І 1891 доказ цього існує. Саме стільки сіл, міст ми вже змогли звільнити від російської окупації", - додав Зеленський.

Він також наголосив, що на сьогодні немає альтернативи українській перемозі, немає альтернативи вступу України до ЄС і немає альтернативи вступу України до НАТО.

"Тому немає і не буде альтернативи звільненню від російської агресії остаточно, а також звільненню землі та людей, бо кожне наше місто чи село – це люди, які в полоні. Люди не можуть бути питанням компромісу. Ми маємо звільнити Україну та Європу, тому що коли російська зброя стріляє по нас, вона вже націлена на наших сусідів", - сказав глава Української держави.

За словами Зеленського, також необхідно звільнити від російської агресії потенційно кожну європейську інституцію та сферу світової економіки, бо лише тоді Україна матиме шанс на свободу та розширення кордону на схід.