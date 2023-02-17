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15:55 17.02.2023

Високого ризику нападу з боку Білорусі немає – Зеленський на Мюнхенській конференції

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Високого ризику нападу з боку Білорусі немає – Зеленський на Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський вважає, що великого ризику нападу з боку Білорусі на сьогодні немає, оскільки білоруське суспільство не підтримує війни.

"Ми вважаємо, що на сьогодні ймовірності та високого ризику нападу з боку Білорусі немає. Вони можуть піти з боку Білорусі, але це складно. Складно затягнути білоруських воїнів до себе, в їхній склад", - сказав Зеленський у п'ятницю, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції.

"Білоруси в принципі не хочуть воювати з Україною, не хоче більшість суспільства. Ми бачимо цифри аналітичні – близько 80%. Дуже складно отримати підтримку в Білорусі цього процесу", – додав глава Української держави.

Якщо це станеться, сказав він, "це буде велика історична помилка Білорусі". "Одна справа, коли з їхньої території летять ракети та авіація, з територій, які вони не контролюють. Інша справа – якщо ти свідомо приєднуєшся до російських терористів. У цей момент ти стаєш терористом. І робиш Білорусь частиною терористичного режиму Путіна і цієї загарбницької війни. І стаєш суб'єктом майбутнього програшу, суду, трибуналу", - пояснив Зеленський.

Теги: #білорусь #зеленський #мюнхенська_конференція

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