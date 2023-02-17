Після війни на Донбасі нічого живого не буде – Зеленський на Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський заявив про величезні руйнування на сході України через обстріли російськими окупантами цивільних об'єктів.

"Як вони (російські окупанти – ІФ-У) там воюють? Щодня б'ють артилерією по цивільних будинках, абсолютно невипадково, все руйнують, для того, щоб люди виходили, вибігали, й потім туди намагаються зайти. Ось що вони роблять на Донбасі. Ми розуміємо, що після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде. Я зараз і про людей та про інфраструктуру", - сказав Зеленський на Мюнхенській конференції у п'ятницю.

Президент провів паралелі між діями російського військово-політичного керівництва РФ у війні в Україні та Адольфа Гітлера за часів Другої світової війни.