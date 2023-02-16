Резніков: "Броньований кулак" зміцнюється, через кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Залужного та Генштабу

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про зміцнення українського "броньованого кулака", який незабаром зможе вирішувати завдання відповідно до задуму головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та Генерального штабу ЗСУ.

"Завершилася дводенна робота української делегації у Брюсселі. Результати оптимістичні: загрози з неба матимуть кращу відсіч, військо буде краще забезпечене боєприпасами, більше наших воїнів матимуть якісну підготовку. Головне – зміцнюється "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Головнокомандувача Збройних сил України та Генерального штабу", - написав Резніков у фейсбук у четвер увечері.

Також міністр повідомив, що сьогодні обговорювалися з партнерами практичні аспекти танкової коаліції, і було зроблено кілька важливих кроків.

"Повертаємося додому. На нас чекає багато справ. Наближуємо перемогу невпинно”, - додав глава відомства.