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19:38 16.02.2023

МЗС України вимагає від Financial Times негайно провести редакційне розслідування щодо появи матеріалів про нібито контрабанду зброї з України

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МЗС України вимагає від Financial Times негайно провести редакційне розслідування щодо появи матеріалів про нібито контрабанду зброї з України

Міністерство закордонних справ України вимагає від видання Financial Times негайно провести редакційне розслідування щодо обставин появи матеріалів щодо нібито контрабанди зброї з України, що є дезінформацією для дискредитації військової допомоги, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Матеріал Financial Times від 6 лютого 2023 року: Прем’єр-міністерка Молдови закликає до збільшення допомоги ЄС задля приборкання контрабанди зброї з України. На початку статті зазначається, що нині експрем’єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця розповіла Financial Times про те, що її країна "спостерігає збільшення" контрабанди зброї, людей та товарів із України на тлі війни", - написав він на фейсбук-сторінці.

Далі автор матеріалу, як зазначив речник МЗС, одразу визначає, що "незаконна контрабанда зброї, людей та товарів з України була основним побоюванням для країн ЄС після вторгнення Росії в лютому минулого року, що посилилося величезною кількістю зброї, поставленої в країну за останні 11 місяців, а також збільшенням кількості людей, які прагнуть виїхати".

"А тепер дивимося на пряму цитату екс-глави молдовського уряду, яка подається в статті: "Ми не хочемо стати країною, де зростають загрози безпеці, або посилюється…торгівля людьми або контрабанда". Наталія Гаврилиця також каже, що Молдові потрібна підтримка ЄС, щоб "не дозволити мережі контрабанди розростися". Цілком легітимне бажання представниці країни, біля території якої йде війна. Але чи безпосередньо говорить молдовська екс-прем’єрка про факти контрабанди зброї чи її збільшення? Ні", - аналізує Ніколенко.

У МЗС наголосили, що цитати експрем'єр-міністра Молдови не відповідають заголовку матеріалу Financial Times. Крім того, автор статті також не наводить жодних доказів контрабанди зброї.

Також, за словами Ніколенка, Україна не отримувала жодної підтвердженої інформації чи конкретних фактів від молдавської сторони щодо постачання контрабандної зброї з України.

"Цей матеріал Financial Times – чергова дезінформація. Її мета – дискредитувати міжнародну військову допомогу Україні. Росія інвестує численні ресурси, аби зараз завадити поставкам західної зброї нашій державі на тлі нового наступу російської армії. Очевидно, що стаття Financial Times мала посилити на Заході страх щодо того, що зброя, яка передається Україні, обернеться проти самих західних країн, потрапивши до рук кримінальних елементів", - зазначив спікер.

У відомстві додали, що минулого року зазначений автор уже публікував схожу статтю, в якій також маніпулював темою нібито контрабанди зброї з України.

"Вимагаємо від Financial Times негайно провести редакційне розслідування обставин появи матеріалів, які мають всі ознаки дезінформації в інтересах Росії", - заявив речник МЗС.

 

 

 

Теги: #мзс #зброя #дезінформація

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