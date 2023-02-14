З польського МЗС звільнено всіх дипломатів, які закінчили МДІМВ – голова дипвідомства

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау повідомив, що з дипвідомства країни звільнено всіх дипломатів, які закінчили Московський державний інститут міжнародних відносин (МДІМВ).

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю газеті Gazeta Polska.

Як повідомляє видання, міністр заявив, що подібне рішення було ухвалено кілька місяців тому і пов'язане з тим, що робота МДІМВ була "інвестицією в роботу російського імперіалізму та частиною радянської "м'якої сили", а випускники зазначеного закладу були змушені служити "справі Російської імперії".

"Нам вдалося завершити дуже важливий процес, який є частиною ширшого процесу декомунізації", - зазначив Рау.