Події

17:06 14.02.2023

З польського МЗС звільнено всіх дипломатів, які закінчили МДІМВ – голова дипвідомства

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З польського МЗС звільнено всіх дипломатів, які закінчили МДІМВ – голова дипвідомства

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау повідомив, що з дипвідомства країни звільнено всіх дипломатів, які закінчили Московський державний інститут міжнародних відносин (МДІМВ).

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю газеті Gazeta Polska.

Як повідомляє видання, міністр заявив, що подібне рішення було ухвалено кілька місяців тому і пов'язане з тим, що робота МДІМВ була "інвестицією в роботу російського імперіалізму та частиною радянської "м'якої сили", а випускники зазначеного закладу були змушені служити "справі Російської імперії".

"Нам вдалося завершити дуже важливий процес, який є частиною ширшого процесу декомунізації", - зазначив Рау.

 

Теги: #польща #дипломати

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