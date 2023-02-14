Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих від обстрілу не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли не менше 17 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Вночі окупанти били по с. Моначинівка Куп'янського району. Пошкоджено будівлю сільського клубу. На щастя, без постраждалих. Найбільше від обстрілів страждає м. Вовчанськ Чугуївського району. Там за добу пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків, вітрини торгових павільйонів та магазинів, будинки об'єкта цивільної промисловості, адмінбудівлю "Укртелекому", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у Куп'янську, Дворічній та прилеглих селах пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, господарські споруди.