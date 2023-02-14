Події

06:47 14.02.2023

Противник проводить агітацію про грошові надбавки військових для мотивації до наступу в Україні

1 хв читати

Противник проводить агітацію про грошові надбавки військових для мотивації до наступу в Україні, повідомляє Генеральний штаб.

"Щоб мотивувати особовий склад до наступу, у підрозділах противника поширюється агітація про денні грошові надбавки за роль у штурмових діях. До того ж анонсовано доплату кожному загарбникові за кілометр просування українською землею", - йдеться у повідомленні.

А разом з тим, у Москві розпочалася агітаційна робота щодо мобілізації по відношенню до вчених. Зокрема, з персоналом науково-дослідного інституту "Полюс", провідним науковим центром Росії в галузі лазерних технологій, проведено роз'яснювальну роботу про соціальні гарантії та пільги мобілізованих осіб. 

Теги: #рф #генштаб #україна #наступ #агітація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:02 14.02.2023
Втрати російської армії за добу склали 740 одиниць о/с, 3 танки та 2 літаки

Втрати російської армії за добу склали 740 одиниць о/с, 3 танки та 2 літаки

07:00 14.02.2023
Через відсутність металевих жетонів із особистим номером російських окупантів зобов'язують носити гільзу з інформацією про себе у нагрудній кишені

Через відсутність металевих жетонів із особистим номером російських окупантів зобов'язують носити гільзу з інформацією про себе у нагрудній кишені

06:39 14.02.2023
ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів, зокрема Донецької, Луганської та Харківської областях

ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів, зокрема Донецької, Луганської та Харківської областях

00:15 14.02.2023
Мережеві оператори анонсували третій день без обмежень електроенергії на вівторок

Мережеві оператори анонсували третій день без обмежень електроенергії на вівторок

23:46 13.02.2023
Європейські інститути підтримують ідею розпочати цього року переговори щодо членства України в ЄС

Європейські інститути підтримують ідею розпочати цього року переговори щодо членства України в ЄС

23:38 13.02.2023
Зеленський наголошує на важливості зміцнення відносин з регіоном Південно-Східної Азії

Зеленський наголошує на важливості зміцнення відносин з регіоном Південно-Східної Азії

23:22 13.02.2023
Норвегія допомагає нам зміцнюватися на землі, на небі та на морі

Норвегія допомагає нам зміцнюватися на землі, на небі та на морі

23:19 13.02.2023
На засіданні Ставки у понеділок розглядалися захист Донеччини, Луганщини та півдня України

На засіданні Ставки у понеділок розглядалися захист Донеччини, Луганщини та півдня України

19:30 13.02.2023
Напередодні Рамштайну Залужний обговорив із головкомом сил НАТО в Європі питання військової допомоги та перспективи військових дій

Напередодні Рамштайну Залужний обговорив із головкомом сил НАТО в Європі питання військової допомоги та перспективи військових дій

19:16 13.02.2023
Окупанти вивели у Чорне море три носії "Калібрів"

Окупанти вивели у Чорне море три носії "Калібрів"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати російської армії за добу склали 740 одиниць о/с, 3 танки та 2 літаки

ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів, зокрема Донецької, Луганської та Харківської областях

Мережеві оператори анонсували третій день без обмежень електроенергії на вівторок

Європейські інститути підтримують ідею розпочати цього року переговори щодо членства України в ЄС

Зеленський наголошує на важливості зміцнення відносин з регіоном Південно-Східної Азії

ОСТАННЄ

Окупанти переобладнали під військовий шпиталь пологовий будинок і дитячу лікарню в Луганській області

У Чорному морі є ймовірність зриву мін

Війна в Україні забрала життя щонайменше 7199 цивільних, ще 11756 поранено

Держспецзв'язку попереджає про хакерське розсилання нібито від імені Апарату РНБО

Окупанти обстрілювали вісім громад Сумської області

14 лютого: Цей день в Україні та в світі

Християнські демократи, які перемогли в Берліні, планують переговори щодо формування коаліції з соціал-демократами та "зеленими"

Міністри оборони країн НАТО радитимуться у Брюсселі 14-15 лютого

"ДТЕК" за останні 10 днів ліквідував понад 800 аварій в електромережах на Одещині

Акціонери "Запоріжсталі" мають намір затвердити гендиректором Слободянюка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА