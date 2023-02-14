Противник проводить агітацію про грошові надбавки військових для мотивації до наступу в Україні

Противник проводить агітацію про грошові надбавки військових для мотивації до наступу в Україні, повідомляє Генеральний штаб.

"Щоб мотивувати особовий склад до наступу, у підрозділах противника поширюється агітація про денні грошові надбавки за роль у штурмових діях. До того ж анонсовано доплату кожному загарбникові за кілометр просування українською землею", - йдеться у повідомленні.

А разом з тим, у Москві розпочалася агітаційна робота щодо мобілізації по відношенню до вчених. Зокрема, з персоналом науково-дослідного інституту "Полюс", провідним науковим центром Росії в галузі лазерних технологій, проведено роз'яснювальну роботу про соціальні гарантії та пільги мобілізованих осіб.