Події

23:46 13.02.2023

Європейські інститути підтримують ідею розпочати цього року переговори щодо членства України в ЄС

1 хв читати
Європейські інститути підтримують ідею розпочати цього року переговори щодо членства України в ЄС

Україна має підтримку з боку європейських інститутів мети цього року розпочати переговори щодо членства в ЄС, сказав у відеозверненні у понеділок президент України Володимир Зеленський.

"Маємо чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів нашої мети підготуватися і вже цього року розпочати переговори щодо членства України в ЄС", - сказав він.

За його словами, "зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю. Коли, нарешті, реальних досягнень відчутно більше, ніж політичних декларацій. Десятиліттями Україна та Євросоюз йшли до цього".

Зеленський зазначив, що вперше під час його візиту до Брюсселя минулого тижня – "така увага до України, вперше – зустріч одразу з усіма лідерами Європи та плюс ще серія розмов з європейськими лідерами – максимально динамічних, змістовних та позбавлених зайвої політизації".

"З кожним лідером ми проговорили суто ті речі, які важливі для наших відносин і для європейської спільноти в цілому. Не було жодної порожньої розмови. Я дякую за це всім нашим партнерам", - сказав він.

Теги: #членство #україна #єс #переговори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:38 13.02.2023
Зеленський наголошує на важливості зміцнення відносин з регіоном Південно-Східної Азії

Зеленський наголошує на важливості зміцнення відносин з регіоном Південно-Східної Азії

23:22 13.02.2023
Норвегія допомагає нам зміцнюватися на землі, на небі та на морі

Норвегія допомагає нам зміцнюватися на землі, на небі та на морі

23:19 13.02.2023
На засіданні Ставки у понеділок розглядалися захист Донеччини, Луганщини та півдня України

На засіданні Ставки у понеділок розглядалися захист Донеччини, Луганщини та півдня України

20:10 13.02.2023
Євросоюз може запровадити додаткові санкції проти ПВК "Вагнер"

Євросоюз може запровадити додаткові санкції проти ПВК "Вагнер"

19:16 13.02.2023
Окупанти вивели у Чорне море три носії "Калібрів"

Окупанти вивели у Чорне море три носії "Калібрів"

10:24 13.02.2023
Данія передала Україні всі свої САУ Caesar

Данія передала Україні всі свої САУ Caesar

20:58 12.02.2023
Санкції проти атомної галузі Росії мають стати частиною глобальних санкцій

Санкції проти атомної галузі Росії мають стати частиною глобальних санкцій

19:29 12.02.2023
ГУР: РФ не готова до нової хвилі мобілізації та відстрочить її

ГУР: РФ не готова до нової хвилі мобілізації та відстрочить її

07:52 12.02.2023
Захід обговорює з українськими чиновниками можливість налагодження військових виробництв в Україні

Захід обговорює з українськими чиновниками можливість налагодження військових виробництв в Україні

16:43 11.02.2023
USAID виділило $13 млрд допомоги на підтримку українських медиків, рятувальників та сфери освіти

USAID виділило $13 млрд допомоги на підтримку українських медиків, рятувальників та сфери освіти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський наголошує на важливості зміцнення відносин з регіоном Південно-Східної Азії

Норвегія допомагає нам зміцнюватися на землі, на небі та на морі

Засновник благодійного фонду "Повернись живим" Дейнега повідомив, що може бути призначений заступником міністра оборони

Першим заступником міністра оборони може стати військовий у званні генерал-лейтенанта чи віцеадмірала

Сили оборони завдали ударів по 17 місцях скупчення окупантів за добу

ОСТАННЄ

"ДТЕК" за останні 10 днів ліквідував понад 800 аварій в електромережах на Одещині

Акціонери "Запоріжсталі" мають намір затвердити гендиректором Слободянюка

"Укрзалізниця" усунула пошкодження колії на Херсонщині, з вівторка буде відновлено рух поїздів за графіком

Єрмак провів засідання робочої групи зі створення трибуналу щодо агресії проти України

Німеччина підтримує одночасне входження Фінляндії та Швеції до НАТО

Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі

Засновник благодійного фонду "Повернись живим" Дейнега повідомив, що може бути призначений заступником міністра оборони

НБУ оштрафував СК "Опіка" майже на 2,3 млн грн за укладення договорів страхування не в письмовій формі

Першим заступником міністра оборони може стати військовий у званні генерал-лейтенанта чи віцеадмірала

План реструктуризації дефолтних євробондів "Нафтогазу" зустрів опір групи кредиторів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА