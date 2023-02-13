Європейські інститути підтримують ідею розпочати цього року переговори щодо членства України в ЄС

Україна має підтримку з боку європейських інститутів мети цього року розпочати переговори щодо членства в ЄС, сказав у відеозверненні у понеділок президент України Володимир Зеленський.

"Маємо чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів нашої мети підготуватися і вже цього року розпочати переговори щодо членства України в ЄС", - сказав він.

За його словами, "зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю. Коли, нарешті, реальних досягнень відчутно більше, ніж політичних декларацій. Десятиліттями Україна та Євросоюз йшли до цього".

Зеленський зазначив, що вперше під час його візиту до Брюсселя минулого тижня – "така увага до України, вперше – зустріч одразу з усіма лідерами Європи та плюс ще серія розмов з європейськими лідерами – максимально динамічних, змістовних та позбавлених зайвої політизації".

"З кожним лідером ми проговорили суто ті речі, які важливі для наших відносин і для європейської спільноти в цілому. Не було жодної порожньої розмови. Я дякую за це всім нашим партнерам", - сказав він.