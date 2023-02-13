Події

11:04 13.02.2023

Українські рятувальники за минулу добу надали медичну допомогу трьом людям у постраждалій від землетрусу Туреччині

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Українські рятувальники за минулу добу надали медичну допомогу трьом людям у постраждалій від землетрусу Туреччині

Українські рятувальники, які надають допомогу турецькому народу в ліквідації наслідків землетрусу на півдні Туреччини, минулої доби надали медичну допомогу трьом людям і розібрали три завали, повідомляє пресслужба ДСНС у понеділок.

"З ранку 13 лютого дві пошуково-рятувальні групи зведеного загону ДСНС направлені у визначені на вечірньому брифінгу сектори для обстеження зруйнованих будівель і виконання пошуково-рятувальних робіт", - ідеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що минулої доби, 12 лютого, пошуково-рятувальні групи зведеного загону ДСНС обстежили 105 зруйнованих будівель і споруд (від початку робіт – 302); розібраноли три завали (від початку робіт – 96); надали медичну допомогу трьом людям (від початку робіт – 6); деблокували тіла 11 загиблих (від початку робіт – 20).

Теги: #допомога #туреччина #дснс

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