Події

09:10 12.02.2023

У Харкові в результаті нічних ракетних ударів один постраждалий, пошкоджено підприємство та депо "Нової пошти"

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У Харкові в результаті нічних ракетних ударів один постраждалий, пошкоджено підприємство та депо "Нової пошти"

Ракетні удари, завдані російськими окупаційними військами по Харкову близько 23:15 у суботу, спровокували велику пожежу, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкодження отримало одне з підприємств. Сталася масштабна пожежа. Також було зафіксовано влучання в депо "Нової пошти". Внаслідок удару поранення отримав 35-річний цивільний. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби ворожих обстрілів зазнали також не менше 15 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, внаслідок масованих обстрілів та авіаудару по Вовчанську зруйновано 13 житлових будинків, господарські споруди, пошкоджено будівлю Нацполіції. Постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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