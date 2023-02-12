Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині перевищила 24,5 тис

Кількість жертв землетрусів у Туреччині збільшилася до 24 тис. 617 осіб, повідомив журналістам віцепрем'єр турецького уряду Фуат Октай.

Раніше повідомлялося про 21 тис. 848 загиблих.

Він інформував, що над пошуком людей продовжать працювати понад 32 тис. пошуково-рятувальних команд.

Октай зазначив, що прокуратурами за вказівкою Міністерства юстиції в 10 постраждалих від стихійного лиха провінціях створено відділи з розслідування злочинів, пов'язаних із землетрусами, встановлено відповідальність 131 підозрюваного в обвалі будівель внаслідок землетрусів - один був арештований, ордери на арешт було видано ще на 113 осіб. Їх обвинувачують спорудженні будівель, які не відповідають відповідним вимогам.

Землетрус магнітудою 7.7 стався в Туреччині в ніч на понеділок, за ним була серія ехо-поштовхів, магнітуда одного з яких склала 7,6. Цей землетрус спричинив серйозні руйнування та жертви і в сусідній Сирії.