Події

20:51 11.02.2023

У неділю світло не вимикатимуть у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях

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У неділю світло не вимикатимуть у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях

В енергохолдингу ДТЕК повідомили, що завтра світло не вимикатиметься в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Зміни можливі у разі навантаження мереж.

"На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях", – йдеться у повідомленні на телеграм-каналі холдингу.

При цьому наголошується, що у разі навантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків.

 

 

 

Теги: #електропостачання #ситуація

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