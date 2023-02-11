У неділю світло не вимикатимуть у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях

В енергохолдингу ДТЕК повідомили, що завтра світло не вимикатиметься в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Зміни можливі у разі навантаження мереж.

"На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях", – йдеться у повідомленні на телеграм-каналі холдингу.

При цьому наголошується, що у разі навантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків.