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11:16 11.02.2023

СБУ затримала колаборанта, який допомагав окупантам вивозити награбоване майно українців у Луганськ

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СБУ затримала колаборанта, який допомагав окупантам вивозити награбоване майно українців у Луганськ

Служба безпеки України повідомляє про арешт поплічника окупантів на звільненій території Луганської області, який допомагав загарбникам займатися мародерством в будинках місцевих жителів.

"Ним виявився колишній працівник місцевого фермерського господарства, який після захоплення частини регіону підтримав російських загарбників і добровільно пішов на співпрацю з ними. Він запропонував рашистам використовувати його приватний будинок як казарму для проживання особового складу окупаційних угруповань. Таким чином там розмістили 14 загарбників, а також зробили ворожий склад зброї та боєприпасів", - повідомляється на сайті спецслужби в суботу.

Для розквартирування інших російських окупантів їхній поплічник «зливав» адреси місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію. "Встановлено, що на початку березня минулого року рашисти обстріляли одне із селищ району, а потім вигнали людей з домівок. Після цього окупанти заходили в покинуті оселі та викрадали майно громадян. Награбовані речі передавали колаборанту, який доправляв їх до захопленого Луганська для продажу або передачі родичам бойовиків, які там проживали. А звідти привозив рашистам горілку та цигарки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зловмисник на власному автомобілі перевозив російських командирів і трактором допомагав витягувати з багнюки їхні бронетранспортери. За співпрацю з агресором він отримав перепустку, що дозволяла вільно пересуватися на тимчасово окупованій території сходу України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання військовим формуванням країни-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України). Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Теги: #сбу #луганська_область #колаборант

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