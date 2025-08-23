Інтерфакс-Україна
11:50 23.08.2025

В окупованому Калиновому Алчевського району знищено трьох окупантів та їх техніку – ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) повідомляє про знищення трьох російських окупантів на території тимчасово окупованого селища Калинове Кадіївської міської громади Алчевського району Луганської області 22 серпня в результаті вибуху.

"Детонація відбулась на подвір’ї одного з будинків, де перебували шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом… Внаслідок вибуху знищено два ворожі пікапи з кулеметами, УАЗ "буханку", завантажену боєкомплектом, а також троє російських окупантів. Ще двоє загарбників ― важкі "300", - повідомляється в телеграм-каналі ГУР в суботу.

Повідомляється, що знищені окупанти у 2022 році брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча Київської області, а на окупованій частині Луганської області виконували функцію мобільної групи протиповітряної оборони для прикриття від повітряних атак облаштованої неподалік будинку ворожої військово-ремонтної бази.

UKR.NET

