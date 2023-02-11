Події

08:23 11.02.2023

"Укрзалізниця" роздасть пасажирам 25 тис. свічок та запустить новий "Поїзд Єднання"

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"Укрзалізниця" роздасть пасажирам 25 тис. свічок та запустить новий "Поїзд Єднання"

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) роздасть 25 тис. свічок пасажирам, які їдуть до міст, де зараз важко зі світлом, повідомив голова правління компанії Олександр Камишін у своєму телеграмі.

"Такою буде наша відповідь на сьогоднішній ракетний обстріл - чергову спробу Росії залишити нас без світла і тепла", - написав Камишін.

Він уточнив, що ці свічки виготовлені в рамках ініціативи #LightForUkraine шведа режисера Себастіана Ліндстрема, який проживає у Києві.

Зокрема, на Kickstarter ця ініціатива знайшла 389 прихильників, які перерахували на неї 43,8 тис. євро, йдеться в повідомленні на ресурсі.

Крім того, "Укрзалізниця" повідомила, що вдруге запускає "Поїзд Єднання" маршрутом з Ужгорода до Краматорська, який проїде всю країну із заходу на схід, з'єднавши 9 областей.

Жителі міст, через які пройде поїзд, зможуть відвідати виставку та підписати спеціальні залізничні листівки для захисників країни на сході.

Потяг відправляється 16 лютого об 11:45 з Ужгорода і пройде через Мукачево - 13:05, Сваляву - о 13:40, Воловець - 14:19, Лавочне - 14:59, Славське - 15:21, Львів -17:30, Полтаву-Південну – 6:22, Лозову – 8:50, Слов'янськ – 11:13. Поїзд прибуде до Краматорська об 11:40.

Назад із Краматорська рейс поїзда №103/104 відправиться до Львова 17 лютого о 12:40 та прибуде до Львова о 6:25. Квитки на нього вже доступні у застосунку "Укрзалізниці", у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

 

 

Теги: #укрзалізниця #ініціативи

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