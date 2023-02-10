Голова НБУ Пишний та його заступник Ніколайчук відбули до Нідерландів для участі у конференції МВФ

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний та його заступник Сергій Ніколайчук відбули до Нідерландів для участі у конференції МВФ.

"Глава НБУ Андрій Пишний та його заступник Сергій Ніколайчук відбули з робочим візитом за кордон. У рамках візиту заплановано участь у конференції високого рівня для представників Групи країн-членів МВФ "Макроекономічні виклики у світі з геополітичною напругою, високою інфляцією та зростанням нерівності" у Нідерландах", - написав Пишний на фейсбук-сторінці в п'ятницю.

За його словами, також відбудуться двосторонні зустрічі із керівниками центробанків країн Євросоюзу.

Глава додав, що також запланована участь у роботі двох місій МВФ щодо оцінки захисних механізмів і моніторингової програми.