Події

22:08 10.02.2023

Голова НБУ Пишний та його заступник Ніколайчук відбули до Нідерландів для участі у конференції МВФ

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Голова НБУ Пишний та його заступник Ніколайчук відбули до Нідерландів для участі у конференції МВФ

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний та його заступник Сергій Ніколайчук відбули до Нідерландів для участі у конференції МВФ.

"Глава НБУ Андрій Пишний та його заступник Сергій Ніколайчук відбули з робочим візитом за кордон. У рамках візиту заплановано участь у конференції високого рівня для представників Групи країн-членів МВФ "Макроекономічні виклики у світі з геополітичною напругою, високою інфляцією та зростанням нерівності" у Нідерландах", - написав Пишний на фейсбук-сторінці в п'ятницю.

За його словами, також відбудуться двосторонні зустрічі із керівниками центробанків країн Євросоюзу.

Глава додав, що також запланована участь у роботі двох місій МВФ щодо оцінки захисних механізмів і моніторингової програми.

 

 

Теги: #нацбанк #голова #нідерланди

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