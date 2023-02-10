Шмигаль про обстріл: Є пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областях

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що внаслідок п'ятничного обстрілу є пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областях країни.

"Росія не може змиритися з невдачами, а тому продовжує тероризувати населення. Чергові спроби знищити українську енергосистему та позбавити українців світла, тепла, води. Під час сьогоднішньої ранкової атаки Росія випустила більше півсотні крилатих ракет, більшість із яких було збито нашими силами ППО", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр зазначив, що є пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областях, через що можуть спостерігатися перебої з електропостачанням.

"Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу", - підсумував він.