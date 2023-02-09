У середу на території Сумської області було зафіксовано 87 прильотів

Упродовж середи окупанти обстріляли Краснопільську, Білопольську, Есманьську, Новослобідську, Юнаківську, Середино-Будську громади, було зафіксовано 87 прильотів та 8 кулеметних черг, повідомляє Сумська ОВА.

"Краснопільська громада: росіяни били з мінометів - загалом 33 прильоти протягом дня", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Окупанти також вели мінометний обстріл територією Білопільської громади, зафіксовано 4 прильоти, а потім ще 8.

О 13.01 ворог обстріляв зі стрілецької зброї Есманьську громаду, було 4 кулеметні черги, а потім ще 4.

Новослобідську громаду противник обстріляв із мінометів – 22 прильоти. Також було обстріляно Юнаківську громаду – 10 прильотів.

На території Середино-Будської громади було зафіксовано артилерійський (ймовірно САУ) обстріл – 10 прильотів.

"Без руйнувань і жертв мирних жителів Сумщини", - зазначається у повідомленні.