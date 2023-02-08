Події

16:47 08.02.2023

Велика Британія йде разом із нами до перемоги над самою ідеєю війни - Зеленський

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Велика Британія йде разом із нами до перемоги над самою ідеєю війни - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у середу у парламенті Великої Британії, заявив, що Велика Британія йде разом із Україною до перемоги над самою ідеєю війни.

"Ми знаємо, що свобода переможе. Ми знаємо, що Росія програє. Ми знаємо, що перемога змінить світ! І це буде зміна, якої давно потребує світ. Сполучене Королівство йде разом із нами до найважливішої перемоги в нашому житті. Це буде перемога над самою ідеєю війни", - заявив Зеленський.

За його словами, після досягнення такої спільної перемоги будь-який агресор знатиме, що на нього чекає, якщо він порушить міжнародний порядок.

"Будь-який агресор, який спробує змінити кордони силою, той, хто нестиме руйнування і смерть іншим народам, - програє", - сказав президент, зазначивши, що Україна і Велика Британія вже досягли чудових результатів.

"І ми маємо докласти всіх зусиль, щоб перетворити наші досягнення на основу майбутньої архітектури глобальної безпеки. Світ потребує вашого лідерства, Велика Британіє, так само, як йому потрібна українська хоробрість", - додав Зеленський.

Він також нагадав: коли розпочалося повномасштабне вторгнення, не лише Україна та Велика Британія, а й США та інші союзники утворили справжню коаліцію друзів. При цьому, за словами Зеленського, саме Велика Британія була серед тих небагатьох, хто допомагав Україні ще до початку масштабного вторгнення.

"Саме так (допомагала Велика Британія - ІФ-У), як це буде необхідно щоразу в майбутньому, щоб не допустити агресії. Ваша допомога була превентивною. Ми маємо зробити цей принцип - превентивної допомоги тим, кому загрожує агресія, і превентивних санкцій проти тих, хто загрожує агресією, - базовим принципом світової антивоєнної політики", - резюмував глава держави.

Теги: #україна #велика_британія

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