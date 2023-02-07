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18:52 07.02.2023

Зведений пошуково-рятувальний загін ДСНС вирушив до Туреччини для надання допомоги у ліквідації наслідків землетрусу - Клименко

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Зведений пошуково-рятувальний загін ДСНС вирушив до Туреччини для надання допомоги у ліквідації наслідків землетрусу - Клименко

Зведений пошуково-рятувальний загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій вирушив до Туреччини для надання допомоги у ліквідації наслідків землетрусу на півдні країни, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Україна простягає руку допомоги Туреччині. Зведений пошуково-рятувальний загін ДСНС України вирушив до Туреччини. Майже 90 рятувальників та 10 пошуково-рятувальних собак якнайшвидше розпочнуть роботи з ліквідації наслідків жахливих землетрусів", - написав Клименко у фейсбуці.

За його словами, українські фахівці мають весь необхідний досвід і техніку, а їхні вміння, "безумовно, допоможуть турецьким колегам".

"Висловлюємо свої співчуття народу Туреччини та родичам усіх загиблих. Ми поділяємо ваш біль та залишаємося поруч у цій біді", - підсумував глава МВС.

 

Теги: #клименко #туреччина #дснс

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