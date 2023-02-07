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16:23 07.02.2023

Україна відправить до Туреччини пошуково-рятувальний загін ДСНС із 87 осіб для надання допомоги у ліквідації наслідків землетрусу

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Україна відправить до Туреччини пошуково-рятувальний загін ДСНС із 87 осіб для надання допомоги у ліквідації наслідків землетрусу

Кабінет Міністрів України доручив відправити до Туреччини пошуково-рятувальний загін Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загальною чисельністю 87 осіб для надання допомоги у ліквідації наслідків землетрусу.

"Міністерству внутрішніх справ та Державній службі з надзвичайних ситуацій відправити до Турецької Республіки літаками Ан-32 та Ан-26 та автомобільним транспортом зведений пошуково-рятувальний загін Державної служби з надзвичайних ситуацій загальною чисельністю 87 осіб, зокрема десять осіб – членів екіпажів літаків, для надання допомоги у ліквідації наслідків землетрусу", - йдеться у розпорядженні уряду №102 від 7 лютого.

З огляду на це Міністерству закордонних справ доручено забезпечити отримання відповідних дозволів на проліт літаками ДСНС до місця призначення та назад.

Міністерству економіки разом із Міністерством фінансів, Міністерством внутрішніх справ та ДСНС також доручено відпрацювати питання відшкодування витрат, пов'язаних із наданням Турецькій Республіці допомоги у ліквідації наслідків землетрусу.

Теги: #туреччина #дснс #землетрус

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