Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині зросла до 1,8 тис. осіб

Внаслідок сильного землетрусу на півдні Туреччини кількість жертв збільшилася до 1762 осіб, повідомляє агентство "Анадолу".

У Сирії цей землетрус забрав життя понад тисячу людей.

Допомогу, необхідну для усунення наслідків руйнівного землетрусу, запропонували близько 45 країн. Так, Міжнародна федерація Червоного Хреста (МФЧХ) запросила $75 млн на усунення наслідків землетрусу.

Гуманітарну допомогу Туреччині та Сирії пообіцяла надати Швеція.

У ніч на понеділок потужний землетрус на півдні Туреччини і ехо-поштовхи, що послідували за ним, призвели до жертв і значної шкоди в кількох провінціях Туреччини, а також на території сусідньої Сирії.