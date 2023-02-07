Понад 3,4 тис. осіб у Туреччині та Сирії стали жертвами землетрусу

Кількість загиблих у результаті землетрусу на півдні Туреччини зросла до 2316 осіб, повідомляє агентство "Анадолу" з посиланням на турецьке управління із запобігання та ліквідації наслідків НС (AFAD).

"Понад 2316 людей загинули і 13 293 постраждали", - йдеться в повідомленні.

За даними AFAD, 7340 людей вдалося врятувати з-під завалів.

На постраждалі території направлено загалом 14 720 співробітників пошуково-рятувальних служб і військовослужбовців, повідомляє "Анадолу".

Associated Press у свою чергу зазначає, що з урахуванням цих даних землетрус загалом забрав життя понад 3 400 осіб у Туреччині та Сирії.

У ніч на понеділок потужний землетрус на півдні Туреччини і ехо-поштовхи, що послідували за ним, призвели до жертв і значних збитків у кількох провінціях Туреччини, а також на території сусідньої Сирії.