Події

15:05 05.02.2023

Для підтримки життєзабезпечення в Одесі і в найближчих районах підрозділи ДСНС працюють у посиленому режимі

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Для підтримки життєзабезпечення в Одесі і в найближчих районах підрозділи ДСНС працюють у посиленому режимі

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій працюють у посиленому режимі для підтримки життєзабезпечення в Одесі і в найближчих районах, повідомив голова ДСНС Сергій Крук.

"З метою надання допомоги населенню та забезпечення постійної роботи об'єктів критичної інфраструктури та соціальної сфери ДСНС направили до Одеси 39 силових електрогенераторів та 20 "Пунктів Незламності", - цитує Крука пресслужба ДСНС.

За словами голови Держслужби, на місці також працює мобільно-оперативна група з м.Києва. До робіт залучено 187 осіб та 74 од. техніки ДСНС.

"Наші підрозділи працюють як єдиний механізм з усіма профільними службами. Першочергове завдання - повернути електропостачання і тепло нашим людям", - підсумував Крук.

Теги: #одеса #дснс

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